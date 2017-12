Tigre agredido diariamente para turistas poderem tirar foto

Animal é picado por um pau, para provocar o seu rugido. Vídeo está a chocar o mundo.

22.12.17

As imagens de um tigre a ser maltratado pelo seu treinador para que os turistas que o visitam possam tirar uma fotografia estão a chocar o mundo e a Internet. O caso aconteceu num jardim zoológico em Pattaya, na Tailândia.O vídeo, que foi compartilhado por Edwin Wiek, membro de uma ONG dedicada à proteção da vida animal, mostra o animal a ser picado com um pau, de modo a provocar o seu rugido. O objetivo é "melhorar" a fotografia dos turistas que posam sorridentes ao lado do animal acorrentado."Hoje testemunhei o horror do turismo e da vida selvagem em Pattaya. Este tigre é picado todos os dias, centenas de vezes, de forma a que o seu rugido fique na foto que os turistas vão levar para casa. É tempo de mudarmos as leis!", escreveu Edwin Wiek, apelando à partilha do vídeo.Após a publicação do vídeo, que já conta com mais de dois milhões de visualizações, o treinador do parque foi despedido. O anúncio foi feito por um porta-voz do jardim zoológico tailandês, que frisa que não irão ser tolerados os maus tratos a animais naquele complexo.