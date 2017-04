Transexual parte o pénis durante sexo

Sylvia acabou por chamar ajuda médica e o par foi separado. Jennifer ficou com o pénis partido e agora está a processar a esposa de Miguel com o objetivo de receber uma indemnização.



Mas, durante o ato, Miguel teve um ataque cardíaco e morreu. Jennifer não conseguiu sair daquela situação porque "tinha o pénis preso dentro dele".Sylvia acabou por chamar ajuda médica e o par foi separado. Jennifer ficou com o pénis partido e agora está a processar a esposa de Miguel com o objetivo de receber uma indemnização.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Sylvia contratou uma transexual, Jennifer, para dormir com o seu marido como prenda do 60º. aniversário. Contudo, a surpresa não correu como esperado: Jennifer, que ainda tinha os genitais masculinos, partiu o pénis, e Miguel, o marido de Sylvia, morreu de ataque cardíaco durante o ato sexual.O caso foi conhecido num programa de televisão espanhol intitulado Caso Cerrado. Jennifer começa por explicar que Sylvia lhe pediu que fizesse sexo com o marido mas começou por recusar a proposta. Algum tempo depois a mãe da transexual telefonou-lhe a dizer que estava a precisar de dinheiro e Jennifer decidiu aceitar a oferta de Sylvia.A transexual afirmou que depois de fazerem sexo o homem disse que o fetiche não estava completamente satisfeito. "A fantasia era que eu o penetrasse. Em seguida fiz isso e ele gostou", acrescentou.