Transsexual já deu à luz

É o primeiro filho biológico do famoso 'grávido' dos EUA.

21:25

Nos Estados Unidos, um homem transgénero deu à luz um menino, o pequeno Leo, segundo adianta a Euronews.



O casal Biff Chaplow e Trystan Reese, de Portland, deram à luz um bebé que se juntou aos outros dois filhos adoptivos, Riley e Hailey, de seis e nove anos.



Trystan Reese, de 34 anos, nasceu do sexo feminino, mas considera-se um homem.

Apesar de ter sido submetido a terapia hormonal, este manteve os orgãos sexuais femininos e, nesse sentido, engravidou do parceiro Biff.



Em 2016, o casal já tinha tentado ter um filho biológico mas Trystan sofreu um aborto às seis semanas. Depois de alguns meses de exames e de cuidado, a família pode finalmente respirar de alívio e dar as boas vindas à criança.



O bebé nasceu no dia 14 de Julho mas a comunicação social só teve acesso a essa informação agora.