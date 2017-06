Cinco pessoas, entre as quais três crianças, morreram eletrocutadoas numa piscina de um parque aquático na Turquia.



A agência Dogan avança que o acidente aconteceu num parque da cidade de Akyazi, na província de Sakarya, a 100 km de Istambul.



Segundo os relatos da imprensa, o diretor do parque e o seu filho ainda se atiraram à água para tentar salvar as vítimas, que foram rapidamente retiradas da água.





As notícias dão conta de que os cinco foram levados para o hospital de emergência, mas não se salvaram.