Trump festejou ano novo com ex-condenado

"Joe no socks" foi condenado depois de se ter declarado culpado dos crimes de que era acusado, mas não cumpriu pena de prisão.



Cinque foi detido em 1989 no seu apartamento em Manhattan, onde a polícia encontrou obras de arte roubadas de uma galeria de Nova Iorque, incluindo duas de Marc Chagall avaliadas em 20.000 dólares cada uma."Joe no socks" foi condenado depois de se ter declarado culpado dos crimes de que era acusado, mas não cumpriu pena de prisão.

O que achou desta notícia?







40% Muito insatisfeito

40%

40%

40%

20% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







40% Muito insatisfeito

40%

40%

40%

20% Muito satisfeito Outras 5 pessoas também já deram o seu contributo pub

O Presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, festejou o Ano Novo com Joseph Cinque, conhecido por "Joe no socks" ("Joey sem meias"), condenado em 1989 pela posse de obras de arte roubadas.Um vídeo publicado hoje pelo jornal local Palm Beach Daily News mostra Trump e Cinque na festa celebrada na mansão do magnata na Flórida.Embora numa entrevista recente Trump tenha dito não conhecê-lo bem, ambos apareceram várias vezes juntos nos últimos anos e em 2009 o Presidente eleito disse que Cinque era "um tipo especial", acrescentando: "Não há ninguém como ele".