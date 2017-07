Viola criança que já tinha sido abusada por outro homem

O homem disse para a criança “morder a almofada” enquanto tudo estava a acontecer.

John Bell, de 30 anos, sabia que a vítima, um menino de 6 anos, já tinha sido violada por outro pedófilo. O homem foi acusado a 17 anos de prisão, na sequência de repetidos atos de violação.

Durante o ato, Bell disse ao menino para "morder a almofada", uma vez que estava a sentir muita dor.

O pedófilo usou doces e levou a criança a passear de mota, a fim de mantê-la quieta e preparar a criança para o que iria acontecer.

O homem foi considerado culpado de seis crimes de violação, no Tribunal da Coroa de Newcastle, em Inglaterra.

A vítima, que foi negligenciada pela mãe e não tem contacto com o pai, disse ao tribunal que estava "assustado".

Depois do incidente, o menino deixou de brincar com as outras crianças e danifica as próprias roupas, de forma compulsiva.

O juiz Edward Bindloss, de Hallow Drive, Throckley, Newcastle, condenou o pedófilo por 17 anos e fê-lo assinar o cadastro em como era um agressor sexual.

O juiz afirmou ainda que Bell apresenta um "alto risco" de voltar a cometer outras ofensas sexuais e acrescentou que o homem "preparou o ato, agindo em torno da própria gratificação sexual". "Ele sabia que o menino tinha sido violado por outro homem e escolheu a vítima por causa disso", continuou.

"Este é um fator que agravou significativamente a situação e aumentou a culpabilidade do suspeito", afirma.

A vítima está agora a receber aconselhamento psicológico a fim de aprender a lidar com as experiências a que esteve sujeito.

Paul Currer, advogado de Bell, continua a negar as acusações, apesar do veredicto do júri. O advogado de defesa disse que Bell teve uma educação difícil e teve problemas com o álcool, tentando justificar o seu cliente.

O júri foi perentório e condenou Bell a 17 anos de prisão.