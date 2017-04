Viola menino de 4 anos até à morte

O caso está a chocar a população de Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia: Bentley Miller, de apenas quatro anos, foi violado até à morte pelo namorado da mãe, um jovem de 20 anos. Keith Jordan Lambing foi encontrado pela polícia esta quarta-feira, um dia depois dos crimes.

O homem pediu ajuda à mãe, Kristen Herold, para o ajudar a esconder as provas dos crimes. O pequeno Bentley foi encontrado ainda com vida no carro de mãe do predador. A criança foi levada de emergência para o hospital mas acabou por não resistir a uma hemorragia interna e morreu. Durante os abusos sexuais, Bentley foi violentamente agredido no pescoço, costas e braços.

A mãe de Lambing foi interrogada e acabou por revelar o paradeiro do criminoso. Keith estava escondido numa casa abandonada. Foi detido e aguarda julgamento em prisão preventiva. Está acusado de homicídio qualificado, abuso sexual de menores e agressão e pode ser condenado à pena de morte.

Kristen Herold, a mãe do violador também foi detida e está acusada de obstrução à justiça e maus-tratos infantis. De acordo com o procurador do caso, Richard Goldfinger, em cima da mesa está também a hipótese de acusar formalmente a mãe de Bentley, Mackenzie Peters, que consentia os abusos.

"É impensável alguém fazer uma coisa destas a um ser-humano, quanto mais a uma criança de quatro anos", considerou Goldfinger.

