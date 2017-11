Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viúva de pedófilo procurada pela polícia inglesa

'Mulher de roxo' e o marido deixaram de ser vistos depois do desaparecimento de Maddie.

Polícias britânicos que investigam o desaparecimento de Maddie McCann, em 2007, no Algarve, deslocaram-se à Bulgária numa tentativa de localizar a viúva de um pedófilo, noticia a imprensa inglesa.



Apelidada de ‘mulher de roxo’, viveria na Praia da Luz, Lagos, com o parceiro, que seria alemão ou do Leste da Europa. Deixaram de ser vistos no Algarve pouco depois do desaparecimento de Maddie, que tinha então 3 anos.



A denúncia é de Jenny Murat, mãe de Robert Murat, que chegou a ser arguido no caso.