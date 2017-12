Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Partidos de riso

Lei de financiamento partidário é uma comédia grotesca.

Por João Pereira Coutinho | 00:30

Alei de financiamento partidário é uma comédia grotesca? Sem dúvida. Mas mais grotesca foi a reacção dos partidos quando apanhados em pleno acto.



No primeiro momento – ‘Querida, isto não é o que estás a pensar’ – tentou-se enganar os otários: a lei não representa mais despesa para o Estado (apesar do roubo de nove milhões em IVA) e foi obtida por ‘consenso alargado’ (na quadrilha couberam todos, excepto CDS e PAN).



No segundo momento – ‘Ela não significa nada para mim’ – desvalorizou-se a amante. Para o PCP, a lei é ‘antidemocrática’. E o Bloco confessa que só dormiu com ela para não ficar à porta do quarto.



No terceiro momento – ‘Vamos ultrapassar isto juntos’ – o adúltero está disposto a ‘melhorar’ a relação. O Bloco, mais uma vez, é o penitente exemplar.



Após tanto rir, e esperando veto presidencial, só tenho duas palavras para os nossos comediantes: muito obrigado.