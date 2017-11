Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quando um pequeno pensa grande

A fórmula ideal de Miguel Cardoso no momento certo.

Por António Magalhães | 00:30

O Rio Ave cumpre a décima época na Liga depois de ciclos de sobe-e-desce que não lhe deram estabilidade. A primeira vez que os vilacondenses estiveram entre os grandes foi em 1979/80. Subiram pela mão de Pedro Gomes e ao segundo regresso (81/82) alcançaram a melhor classificação de sempre: 5º lugar com Félix Mourinho. O velhinho Avenida tornou-se então um terreno inexpugnável.



O Rio Ave desceu de novo quatro vezes e só em 2008 voltou para ficar. Neste ciclo, já esteve perto de repetir a histórica quinta posição, voltou ao Jamor e disputou a final da Taça da Liga e a Supertaça. É, enfim, um clube que ganhou raízes na Liga, subiu de estatuto e com ele aumentou a responsabilidade.



Daí ter dado mais um passo na sua afirmação aproximando-se do ADN dos melhores: não basta ganhar, é preciso dar espetáculo. Não sei se a contratação de Miguel Cardoso obedeceu a esse requisito mas a verdade é que encaixou na perfeição. Cardoso não é um paraquedista. Tem uma carreira consolidada.



Esteve no estrangeiro nas últimas cinco épocas (um ano no Corunha e quatro no Shakthar) e aproveitou a primeira grande oportunidade para se fazer notar apresentando uma proposta de jogo aliciante. Os princípios são de quem privilegia o futebol positivo, onde artistas como Rúben Ribeiro e Francisco Geraldes transportam o Rio Ave para outra dimensão.



É um pequeno a pensar grande, como prova o facto de ter iniciado a construção da sua academia. Um exemplo!



O Vídeo-árbitro veio para ficar e ainda bem que assim é

A Federação Portuguesa de Futebol assumiu o financiamento do vídeo-árbitro por mais uma época (2018/19) e ficamos assim com a certeza de que os árbitros portugueses continuarão a ter uma ajuda preciosa para decidir bem nos seus jogos.



Ou pelo menos, terem essa oportunidade.