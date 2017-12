Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

32% dos deputados têm cargos em IPSS

PSD e CDS são os partidos mais envolvidos nestas instituições.

Por Bruno de Castro Ferreira | 01:30

Mais de três em cada dez deputados à Assembleia da República têm cargos em Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ou noutro tipo de organizações sem fins lucrativos. A contabilização feita pelo ‘Negócios’, a partir dos registos de interesses dos parlamentares, mostra que são os eleitos de direita os que mais estão envolvidos nos órgãos sociais destas entidades.



O ministro do Trabalho, Vieira da Silva, está longe de ser o único detentor de um cargo público a acumular funções com os órgãos sociais de uma IPSS (foi vice-presidente da Raríssimas entre 2013 e 2015).



Cerca de metade dos deputados do CDS estão ligados a este tipo de organizações, por exemplo. Já no PSD, 37% têm assento nos órgãos sociais de IPSS, clubes ou outras organizações sem fins lucrativos. No PS, não chegam a 40 os parlamentares com estes cargos (cerca de 28% do total). Os números baixam ainda mais no Bloco de Esquerda, onde não chegam a 30 os deputados envolvidos nestas instituições. Já no PCP, são apenas 18% os parlamentares com participação nos órgãos sociais de IPSS.



O tipo de cargo exercido varia muito. Há deputados que são presidentes, vice-presidentes, membros da assembleia-geral, do conselho fiscal ou vogais.