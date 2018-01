Reunião realiza-se nos dias 10 e 11 de março.

Por B.C.F. | 20:44

O CDS-PP já escolheu o local para o 27º Congresso do partido, a 10 e 11 de março. A comissão organizadora escolheu Lamego para acolher o evento.

"A comissão organizadora do XXVII congresso do CDS-PP, reunida hoje ao fim do dia na sede nacional, após análise de todas as candidaturas, deliberou por unanimidade que o local para a realização da reunião magna é Lamego".

O Congresso acontece no Pavilhão Multiusos de Lamego nos dias 10 e 11 de março.