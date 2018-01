Eleições no PSD | Rio à frente de Santana nos primeiros resultados

Santana Lopes e Rui Rio disputam corrida. Acompanhe ao minuto a eleição do próximo líder do PSD.

20:08

Jorge Pracana, do conselho de jurisdição, disse acreditar que os resultados oficiais podem ser conhecidos já a partir das 21h30, caso a diferença de votos entre os candidatos seja notória, admitindo que foi registada "uma grande afluência às urnas" em todo o País.O Conselho de Jurisdição Nacional do PSD desvalorizou hoje as alegações do ex-líder regional da Madeira Alberto João Jardim de que as eleições diretas no PSD estão viciadas, afirmando que não foi recebida qualquer queixa.Em declarações à Lusa, e questionado sobre se as eleições estão viciadas, como disse João Jardim, Jorge Pracana, do conselho de jurisdição, começou por sugerir que a pergunta fosse feita ao ex-líder madeirense.Depois, afirmou que todo o processo eleitoral decorreu com normalidade."Até agora não temos qualquer conhecimento nem queixa de qualquer secção. Tudo correu com a máxima das normalidades", disse à Lusa.Várias figuras ilustres do partido votaram durante a tarde no Hotel Sana Lisboa, entre as quais Manuela Ferreira Leite, Pacheco pereira, Paula Teixeira da Cruz, Teresa Leal Coelho ou Nuno Morais Sarmento. Um dos últimos rostos famosos a votar foi Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, que exerceu o seu direito de voto minutos antes do encerramento das urnas.Segundo Moreira da Silva, presidente da jurisdição distrital de Lisboa, a afluência às urnas terá ultrapassado os 50% quanto aos militantes de todo o País. AO Observador considerou que a corrida às urnas foi "absolutamente excecional".- Encerraram as urnas em todo o País.- Paulo Rangel falou á SIC Notícias na sede distrital do PSD do Porto e referiu que a afluência às urnas foi "absolutamente avassaladora".

17h00 - O candidato à liderança do PSD Rui Rio afirmou hoje que as eleições internas no partido não se tratam de uma questão "de vida ou de morte", mostrando-se "confiante" na vitória.

Ganhar não é uma questão "de vida ou de morte, um ganha, outro perde, o PSD continua, a vida continua", disse, acrescentando que certo é que, após estas eleições, o PSD "está em condições de se relançar de uma forma muito melhor da que estava há dois ou três meses".

Falando aos jornalistas na sede da distrital do PSD/Porto, onde votou cerca das 16:35, Rio sustentou que esta disputa à liderança do partido com Pedro Santana Lopes "ajudou a revitalizar o partido" e "isso é importante".

O candidato à liderança do PSD Pedro Santana Lopes apelou este sábado a uma grande participação dos militantes nas eleições internas e afirmou que o seu desejo é ganhar as próximas legislativas, se possível com maioria absoluta.

"Quero acima de tudo apelar aos militantes do PPD/PSD para que participem em massa nestas eleições, faça sol ou faça chuva, e deem ao país uma grande prova de força e um grande sinal de vitalidade", afirmou, pouco depois de exercer o seu direito de voto nas eleições diretas para a escolha do presidente do PSD, cerca das 14h40.

