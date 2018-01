Erro gramatical de Costa no Twitter vira motivo de gozo na Internet

Primeiro ministro acabou por apagar a publicação onde cometeu uma gafe.

Tive uma excelente reunião de trabalho com @BorutPahor, Presidente da República da Eslovénia. Portugal e Eslovénia são países que, no quadro da União Europeia, têm pontos de vista semelhantes. Esta visita permitiu aprofundarmos as ideias sobre os desafios que temos pela frente. pic.twitter.com/ydEioFEr5V — António Costa (@antoniocostapm) 17 de janeiro de 2018

Que passou-se com o tweet anterior? Tivemos um bocadito mal. — Miguel Noronha (@MJACPN) 17 de janeiro de 2018

Esta quarta-feira, António Costa realizou uma visita oficial à Eslovénia onde se reuniu com Borut Pahor, o Presidente da República daquele país. Durante o encontro, o primeiro ministro português utilizou várias vezes o Twitter para relatar e documentar a viagem.Num dos tweets publicados, António Costa cometeu uma gafe gramatical, algo que a Internet e as redes sociais não perdoaram. "Tive com @BorutPahor, Presidente da República da Eslovénia com Borut Pahor, e tivemos uma excelente e amigável reunião de trabalho", podia ler-se na publicação, que entretanto já foi apagada pelo governante.Mais tarde, António Costa voltou a republicar o tweet, desta vez sem erros gramaticais e com um português fluido.Apesar de o post ter sido apagado, os internautas não demoraram a fazer-se ouvir e a "gozar" com a gafe do primeiro ministro. "Que passou-se com o tweet anterior? Tivemos um bocadito mal", é uma das muitas respostas ao tweet de António Costa.