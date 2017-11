GNR suspende segurança a Ministro após polémica que envolveu cão

Eduardo Cabrita deixou guardas na rua porque a presença dos mesmos causava agitação no animal.

21:15

A vigilância à casa do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, foi suspensa na tarde deste sábado. Os militares da GNR que garantiam a segurança na propriedade localizada em Casal da Charneca, Santarém, foram desmobilizados por ordens superiores.



A medida foi tomada depois da polémica que envolveu o cão de Eduardo Cabrita. Alegadamente, a presença dos militares causava agitação no animal, o que levou o governante a determinar que os guardas ficassem do lado de fora do muro.



No entanto, a decisão é justificada oficialmente com o facto de o MAI, que é casado com a ministra do Mar Ana Paula Vitorino, "mudar de casa nesta altura do ano, deixando a GNR de efectuar esse serviço de segurança".



Os dois ministros passarão a viver numa casa que fica na área da PSP, apurou o CM/CMTV.



A vigilância da habitação de Eduardo Cabrita foi determinada depois de uma avaliação de risco quando assumiu o cargo de ministro da Administração Interna e é obrigatória. Antes, enquanto ministro-adjunto, não tinha direito à mesma.