M****’ causa polémica na Câmara

Ambientalista foi repreendido na última reunião pública do Executivo de Tomar.

09:07

A presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, repreendeu um ambientalista que usou o termo ‘m****’ na última reunião pública do Executivo, alertando-o de que na sala estavam alunos de uma escola.



O munícipe defendeu-se com o argumento de que a palavra não era uma asneira e que estava no dicionário.



O ambientalista falava do rio Nabão e da Comissão Municipal do Ambiente que, nas suas palavras, não tinha feito "m**** nenhuma".