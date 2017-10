Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Marcelo fura o programa e vai a banhos nos Açores

Presidente da República mergulhou no mar de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel.

O Presidente da República furou o programa do seu último dia de visita ao grupo oriental dos Açores para nadar no mar, no centro de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel.



Marcelo Rebelo de Sousa, que passou a manhã a dizer que não queria sair dos Açores sem um banho de mar, saiu à pressa das instalações do histórico jornal Açoriano Oriental e foi vestir os calções de banho ao hotel, mesmo em frente ao terminal de cruzeiros.



Depois, atravessou a estrada e mergulhou nas águas temperadas e calmas das chamadas "Piscinas do Pesqueiro", onde nadou cerca de cinco minutos, acompanhado por um segurança e por alguns populares que ali nadam regularmente, com quem ainda tirou fotografias.



O Presidente da República está na Região Autónoma dos Açores desde quarta-feira, para visitar as ilhas de Santa Maria e de São Miguel, completando assim o périplo que fez em junho pelas outras sete ilhas do arquipélago.



A famosa Lagoa das Sete Cidades será o último ponto do programa, onde Marcelo Rebelo de Sousa irá lanchar com a população e fazer um balanço desta segunda metade da sua deslocação à Região Autónoma dos Açores, antes do regresso a Lisboa, em avião comercial.



De manhã, com tempo chuvoso, Marcelo Rebelo de Sousa tinha comentado que "ir aos Açores e não nadar é como ir a Roma e não ver o papa", enquanto seguia apressado em direção ao mercado da Graça, acompanhado pelo presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.



Apesar do passo rápido, quase de corrida, o Presidente da República demorou-se depois no mercado da Graça, onde andou quase uma hora, sempre rodeado de gente, o que deixou a sua agenda mais apertada.



No caminho para o Açoriano Oriental, parou ainda num café, numa farmácia e num ateliê de pintura, onde esteve a ver e a comentar os quadros de um grupo de jovens pintoras, entre os 14 e os 17 anos.



Mesmo assim, arranjou maneira de furar o programa para mergulhar nas águas dos Açores, a que chamou "terra do deslumbramento e da maravilha".