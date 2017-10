Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS chumbada no Parlamento

Votos contra do PS, BE, PCP, PEV e PAN e a favor dos centristas e do PSD.

A moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS-PP foi hoje rejeitada na Assembleia da República com os votos contra do PS, BE, PCP, PEV e PAN e a favor dos centristas e do PSD.



A moção de censura n.º1/XIII, "pelas falhas do Governo nos incêndios trágicos de 2017", foi rejeitada com 122 votos contra, do PS, PCP, BE, PEV e do deputado do PAN, e 105 votos favoráveis, do CDS-PP e do PSD.



O debate prolongou-se por cerca de três horas e meia.



