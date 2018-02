Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rui Rio prepara governo sombra

Novo líder quer dar gás ao conselho estratégico do partido encontro.

Por Diana Ramos | 01:30

O novo líder do PSD está a preparar uma espécie de governo sombra, através da reorganização do conselho estratégico do partido. O objetivo é convidar figuras destacadas para preparem dossiês sobre matérias que Rui Rio define como prioritárias. Esta terça-feira, Rio reúne-se com o primeiro-ministro, António Costa.



"Já há muito que Rui Rio pensa em pegar no conselho estratégico, dar-lhe força e dividi-lo em áreas setoriais, convidando pessoas de diversas áreas e de diferentes regiões", adianta ao CM fonte social-democrata. Os contributos dessa equipa deverão ser vertidos num documento final que servirá de base a um programa eleitoral.



Na segunda-feira, Rio foi recebido em Belém por Marcelo Rebelo de Sousa, acompanhado do núcleo duro. O encontro foi sobretudo uma formalidade, apurou o CM, já que só mais tarde o ex-autarca do Porto deverá voltar a sentar-se com o Chefe de Estado para lhe apresentar a estratégia política. À saída do encontro, Rio explicou que apresentou a Marcelo disponibilidade para dialogar com "outros partidos" sobre as reformas estruturais. E justificou o facto de não ter apresentado propostas concretas ao Chefe de Estado: "Depressa e bem não há quem."



Rio voltou a desvalorizar as críticas à escolha de Elina Fraga para vice-presidente do PSD. Contudo, apurou o CM, a indicação do nome da ex-bastonária dos advogados foi diretamente feita por Rui Rio, dado o perfil "assertivo" de Elina Fraga e a vontade que o novo líder social-democrata tem de reformar o setor da Justiça.