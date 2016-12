Sabugal faz minuto de silêncio por Soares com base em notícia falsa

A Assembleia Municipal do Sabugal fez esta quinta-feira um minuto de silêncio como forma de homenagem depois de ter circulado a notícia da morte de Mário Soares. A informação, alegadamente difundida através das redes sociais, não era verdadeira, mas a homenagem, que se quis reservada, já estava feita.

O caso insólito aconteceu no final da reunião da Assembleia Municipal do Sabugal, distrito da Guarda, na noite de quinta-feira. Com base numa notícia falsa, alegadamente consultada nas redes sociais, um deputado do PS na Assembleia Municipal do Sabugal propôs um minuto de silêncio em memória de Mário Soares.

Sem que ninguém tivesse confirmado a informação da suposta morte do antigo Presidente da República – nem mesmo o presidente daquele órgão, o professor universitário e ex-deputado, Manuel Meirinho – todos os eleitos se levantaram e cumpriram um minuto de silêncio.

Minutos depois, alguém deu conta que a notícia não se confirmava. O presidente da Assembleia Municipal terá pedido aos deputados para que a gafe se mantivesse em segredo.

O CM sabe que a homenagem aconteceu já depois do final da ordem de trabalhos. Por isso, a homenagem formal a Mário Soares não ficou registada em acta. Ficou, no entanto, estabelecido o compromisso de se fazer uma homenagem ao antigo chefe de Estado numa futura reunião, para que conste dos registos da Assembleia.

O CM tentou, sem êxito, contactar Manuel Meirinho.

