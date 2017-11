Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Santana Lopes acusa Rui Rio de nervosismo

Antigo primeiro-ministro recordou críticas de Rio à antiga ministra das Finanças para atacar a coerência do adversário.

01:30

Santana Lopes, candidato à liderança do PSD, não poupa críticas ao adversário, Rui Rio, e acusa-o de nervosismo. Em entrevista à CMTV, o ex-provedor da Santa Casa não gostou de ouvir Rio questionar a sua estabilidade, realçando a obra feita.



"O que acho que é triste – sendo candidato – é desdizer tudo o que disse", atirou Santana numa referência aos elogios do antigo autarca do Porto à ex-ministra das Finanças, depois de ter tido divergências com a antiga governante por causa da Sociedade de Reabilitação Urbana do Porto.



No passado "disse de Maria Luís Albuquerque o que Maomé não disse do toucinho". "O rigor está aqui, a credibilidade está aqui", atirou.



Num constante ataque a Rio, Santana desfiou a história e lembrou que o ex-autarca divergiu de Marcelo Rebelo de Sousa, quando era secretário-geral do PSD, para demonstrar que o percurso de Rio não é mais estável do que o seu.



O antigo primeiro-ministro não esqueceu o apoio de Rio a Rui Moreira quando o ex-líder do PSD, Luís Filipe Menezes, concorreu e perdeu a Câmara do Porto.



Para o futuro, Santana quer acabar com geração dos 700 euros mensais e aproximar o País, em 2025, do rendimento médio per capita europeu.



Ferreira do Amaral apoia Rui Rio

O antigo ministro das Obras Públicas de Cavaco Silva, Joaquim Ferreira do Amaral, vai dar apoio ao candidato à liderança do PSD Rui Rio. O apoio do ex-governante foi divulgado ontem pela candidatura do antigo autarca do Porto.



A equipa de Rio está, entretanto, a publicitar as regras de pagamento de quotas para os militantes poderem votar. O valor varia de 6 a 12 euros.



A candidatura criou um site só para explicar como se podem pagar quotas – através de multibanco – e, no caso de haver pagamentos em atraso, por cheque ou via postal.