Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa entra na corrida.

21:07

fonte próxima do provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, à mesma revista.

Pedro Santana Lopes vai candidatar-se à liderança do PSD, avança a revista Sábado.



"A decisão está tomada", segundo uma

O anúncio da entrada de Santana Lopes à corrida da liderança do PSD deverá ser feito depois de os conselheiros nacionais dos sociais-democratas agendarem na noite desta segunda-feira, as eleições diretas.



De recordar que, esta segunda-feira, Pedro Santana Lopes almoçou com o Presidente da República.