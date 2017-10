Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

União Europeia mantém impasse sobre a CGD no défice

Mantém discussão com INE sobre os efeitos da recapitalização do banco público.

Por Diana Ramos | 01:30

Portugal encerrou os primeiros seis meses do ano com um défice de 1,6%, segundo o Eurostat, o gabinete de estatísticas da União Europeia. O número continua a não incluir o impacto da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD), já que Bruxelas voltou a adiar a contabilização da operação nas contas públicas do País.



Os números disponibilizados por Bruxelas fixam o valor da injeção de capital no banco público nos 4874 milhões de euros, dos quais 4444 milhões foram colocados no banco até março de 2017 – o equivalente a 2,1% do Produto Interno Bruto (PIB). Contudo, como no entender da Comissão Europeia a operação de recapitalização é complexa, "prosseguem a troca de informação e o diálogo entre o Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Eurostat" para a contabilização do impacto no défice.



O INE tem tentado convencer os técnicos europeus de que a recapitalização deve ser considerada um investimento financeiro – tal como tem defendido o Governo – cujo impacto se reflete na dívida mas não no défice. Caso Bruxelas insista que o valor deve ser registado, o défice português poderá encerrar 2017 acima dos 3%. Só em março do próximo ano o impasse deverá ficar resolvido.