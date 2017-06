O que achou desta notícia?







25% Muito insatisfeito

25%



25%

25% 50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







25% Muito insatisfeito

25%



25%

25% 50% Muito satisfeito pub

O Presidente da República vai fazer este domingo uma comunicação ao país, pelas 20h30, sobre as consequências do incêndio que deflagrou no sábado no distrito de Leiria, que matou pelo menos 61 pessoas.Marcelo Rebelo de Sousa vai falar a partir do Palácio de Belém, disse à agência Lusa fonte oficial da Presidência da República.