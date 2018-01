Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

12 mil multados por velocidade e álcool

Mais de 370 mil condutores foram sujeitos a controlo de velocidade no Algarve.

Por José Carlos Eusébio | 08:35

A GNR detetou quase sete mil pessoas a conduzir em excesso de velocidade e cinco mil com excesso de álcool no sangue, em operações desenvolvidas nas estradas algarvias, durante o ano passado. No que se refere ao número de acidentes, a Guarda registou mais de oito mil na região.



Segundo dados do Comando Territorial de Faro da GNR, os militares controlaram a velocidade a 370 726 condutores, tendo procedido à elaboração de 6833 autos por infrações graves e muito graves por excesso de velocidade.



Em relação à condução sob efeito de bebidas alcoólicas, o dispositivo do Comando Territorial no Algarve sujeitou um total de 89 882 condutores a testes para a deteção de álcool no sangue. Como resultado, 4936 automobilistas acabaram por acusar valores superiores ao permitido por Lei, dos quais 1353 com taxa-crime (mais de 1,2 gramas por litro de sangue).



A sinistralidade rodoviária ficou marcada pela ocorrência de 8235 acidentes nas estradas algarvias. Em termos de vítimas mortais, a GNR contabilizou 30, o que se traduz numa redução de 3,2%, em comparação com o ano anterior.



Pelo contrário, o número de feridos graves aumentou de forma muito significativa ao longo do ano passado, tendo sido registadas 172 vítimas, o que significa um acréscimo de 25,5%, em comparação com o ano de 2016.

No que se refere a feridos considerados leves, a Guarda revela que foram registados 1866, pelo que o número é ligeiramente inferior (menos 1%) ao verificado no ano anterior.



PORMENORES

Acidentes

No corrente ano, até ao dia 21 deste mês, a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (que congrega os dados da GNR e PSP) já contabilizou 410 acidentes nas estradas do Algarve.



Mortos

Cinco pessoas já perderam a vida em acidentes rodoviários na região, no presente ano. Em comparação com igual período do ano passado, foram registadas mais duas vítimas mortais.



Feridos

O número de feridos graves também aumentou, no corrente ano. Já foram contabilizados, até ao dia 21 deste mês, sete feridos, ou seja, mais três casos do que no período homólogo de 2017.