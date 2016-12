Homem morre em acidente com máquina agrícola

Paulo Silva referiu que o helicóptero do INEM foi acionado, mas teve muitas dificuldades em aterrar devido ao nevoeiro que se faz sentir na zona.



O alerta para o acidente foi dado pela mulher da vítima, pelas 10:35, e para o local foram mobilizados 22 operacionais, com sete viaturas, dos bombeiros, INEM, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e GNR.Paulo Silva referiu que o helicóptero do INEM foi acionado, mas teve muitas dificuldades em aterrar devido ao nevoeiro que se faz sentir na zona.

Um homem de 58 anos morreu esta quinta-feira na sequência de um acidente com uma máquina agrícola, uma motocultivadora, quando estava a trabalhar num terreno em Barqueiros, Mesão Frio, disse fonte dos bombeiros.O comandante dos bombeiros de Mesão Frio, Paulo Silva, afirmou à agência Lusa que a vítima, um emigrante que estava de férias, foi colhida pela máquina e que, devido à gravidade dos ferimentos, acabou por morrer no local.O óbito foi declarado pelas equipas do INEM que se deslocaram ao local.