Incêndio em habitação no Porto

As causas deste fogo não são conhecidas.







A Divisão de Trânsito da PSP encontra-se no local deste incêndio a cortar o trânsito.As causas deste fogo não são conhecidas.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%

33.4%

33.4% 33.3%

33.3% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%

33.4%

33.4% 33.3%

33.3% Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um incêndio de grandes dimensões consumiu uma casa desabitada na Rua da Constituição, no Porto. Segundo os Sapadores do Porto, o alerta do incêndio foi dado pelas 19h30 desta quarta-feiraO fogo começou no telhado desta habitação desabitada que é usada por sem-abrigo e toxicodependentesApesar das grandes dimensões das chamas, nenhuma das casa contíguas foi evacuada graças à rápida intervenção dos bombeiros.