Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desmantelada rede internacional de tráfico de droga

Grupo tinha organizado descarga de haxixe intercetada pela Polícia Judiciária, em junho.

Por João Mira Godinho | 06:00

Um total de 2,1 toneladas de haxixe foram apreendidas pelo Departamento de Investigação Criminal de Portimão da PJ, numa praia em Sagres, no verão. Na altura foram detidos sete homens, todos portugueses. Agora, as autoridades espanholas anunciaram o desmantelamento da rede internacional de tráfico responsável por essa descarga, em colaboração com a Judiciária.



A rede, liderada por um espanhol, que foi detido, tinha diversas embarcações semirrígidas, que utilizava para transportar a droga entre Marrocos e a zona de Ayamonte, em Espanha, ou o Algarve. Depois de uma primeira apreensão de cerca de 2 toneladas de haxixe, precisamente em Ayamonte, em 2016, a investigação à rede - da responsabilidade das autoridades espanholas - detetou um dos semirrígidos colocado na Marina de Vilamoura. Foi a vigilância a esse barco que permitiu , já em junho deste ano, a apreensão de Sagres, numa operação em que participaram a Força Aérea Portuguesa e a Unidade de Controlo Costeiro da GNR, além da Judiciária.



A investigação continuou, com a colaboração da PJ, e ontem a Autoridade Tributária espanhola anunciou o desmantelamento da rede, com a detenção de 19 pessoas (incluindo o líder) e a apreensão de 4 toneladas de haxixe, um semirrígido, meios de comunicação sofisticados e 88 500 euros. Sem revelar as nacionalidades dos detidos, a Autoridade Tributária espanhola avança que 14 ficaram em prisão preventiva.