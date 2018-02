Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ação em tribunal contra petróleo

Testemunhas ouvidas no dia 23. Turismo condena decisão.

Por João Mira Godinho | 08:32

O Tribunal Administrativo de Loulé começa, na próxima semana, a ouvir as testemunhas no âmbito da providência cautelar, interposta por diversas associações, contra a prospeção de petróleo no mar, na Costa Vicentina de Litoral Alentejano.



Para sexta-feira, dia 23, na parte da manhã, está agendada a audição das testemunhas das associações, agrupadas na Plataforma Algarve Livre de Petróleo (PALP). À tarde serão ouvidas as testemunhas do Ministério do Mar. No dia 28, de manhã, é a vez de falarem as testemunhas do consórcio ENI/GALP, que pretende realizar as sondagens.



A informação foi ontem avançada pela PALP, no mesmo dia em que a Região de Turismo do Algarve (RTA) condenou publicamente o prolongamento da licença para exploração de hidrocarbonetos na Costa Vicentina por mais um ano.



"Esta decisão é um atentado à marca Algarve e um menosprezo pela importância do turismo na economia nacional", disse Desidério Silva, presidente da RTA.



A decisão de prolongar a licença foi tomada, em janeiro, pelo secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.