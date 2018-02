Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente aéreo simulado testa meios de socorro

Aeronave cai no aeródromo após incêndio no motor.

A queda de uma aeronave proveniente de Cascais no Aeródromo Municipal de Portimão, com 20 ocupantes a bordo, depois de ter deflagrado um incêndio num motor, foi o cenário criado para o megaexercício Aero Portimão 2018, que decorreu esta quarta-feira e envolveu 124 operacionais e 53 viaturas dos diversos agentes de Proteção Civil.



"O objetivo do exercício era testar a resposta interna e externa do aeródromo no caso de um acidente grave, bem como o treino das diversas forças de socorro e segurança e aferir os respetivos planos operacionais", explicou ao CM o comandante operacional distrital da Proteção Civil, Vaz Pinto.



"Numa infraestrutura aeronáutica como esta é importante testar o respetivo Plano de Emergência, previsto no Plano de Atividades do Serviço Municipal de Proteção Civil", frisou por sua vez Isilda Gomes, presidente da Câmara de Portimão.



PORMENORES

Aterragem

No cenário criado para o exercício, a aeronave desequilibra-se ao aterrar, devido a uma rajada de vento lateral, fazendo com que a asa em chamas toque na pista, provocando a fratura e separação da aeronave e o derrame de cerca de 800 litros de combustível.



Vítimas

Dos 20 ocupantes da aeronave - portugueses e estrangeiros -, três ‘morreram’ no acidente. Houve ainda oito ‘feridos’ graves e quatro leves. Pela sua dimensão, o exercício foi considerado de "escala total".