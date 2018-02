Acidente com carrinha de transporte escolar no Porto fere seis crianças

Colisão entre três veículos com capotamento corta trânsito no centro da cidade.

14:22

Uma viatura de transporte escolar esteve esta sexta-feira envolvida num acidente com mais dois veículo na Rua João de Deus, na cidade do Porto. Ficaram feridas seis crianças e um adulto, mas a PSP diz ao CM que as lesões não têm gravidade. As crianças têm idades entre os 6 e 7 anos e foram transportadas para o Hospital da São João.



A carrinha transportava seis crianças da Escola de João de Deus quando se deu o acidente. O veículo de transporte escolar e um automóvel chocaram no cruzamento da Rua do Tenente Valadim, fazendo capotar a carrinha com as crianças. Um terceiro veículo acabou por colidir com os dois primeiros logo de seguida.



Segundo avança a TVI, um dos veículo capotou, obrigando ao corte da via. O acidente aconteceu por volta das 13.15.

Acorreram ao local duas ambulâncias do INEM, uma VMER do Hospital de Santo António e uma ambulância dos bombeiros de S. Mamede Infesta.