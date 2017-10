Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente de carro denuncia traficante luso

Raimundo Marques escapou com ferimentos ligeiros do despiste.

Por J.C.R. | 08:43

Um português, de 44 anos, foi condenado em Inglaterra a um ano de cadeia por tráfico de droga. Tudo porque sofreu um acidente de carro e quando a polícia chegou ao local descobriu 30 gramas de canábis na viatura.



Raimundo Marques escapou com ferimentos ligeiros do despiste, ocorrido a 1 de fevereiro, em Skegness, no Lincolnshire.



A investigação comprovou a seguir que vivia do tráfico.



O português confessou e teve por isso uma atenuante.