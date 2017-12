Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente faz um morto na Estrada Nacional 18 na Covilhã

Vítima mortal de 92 anos era condutor de um dos veículos, tendo o acidente provocado ainda um ferido ligeiro.

Por Lusa | 23.12.17

Um homem de 92 anos morreu este sábado à tarde na sequência de um acidente na Estrada Nacional 18, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, informou fonte da GNR.



O acidente entre dois veículos ligeiros na estrada nacional 18 ocorreu por volta das 15h00, sendo que a vítima mortal "morreu no Hospital da Covilhã", para onde tinha sido transportada, adiantou fonte da GNR de Castelo Branco.



A vítima mortal era condutor de um dos veículos, tendo o acidente provocado ainda um ferido ligeiro.



De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, estiveram no local bombeiros da Covilhã, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação, num total de 14 operacionais e cinco viaturas.