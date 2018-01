Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acidente trava carro da presidência e Marcelo acaba a tirar selfies

Confusão junto ao Palácio de Belém após choque de mota com carro.

13:38

O carro do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ficou retido no trânsito em Belém, em Lisboa, devido à colisão de uma mota com um carro, esta sexta-feira.



O Presidente da República seguiu o caminho a pé e acabou por cumprimentar e tirar selfies com os turistas que se encontravam no local.