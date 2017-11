Segurança preso e Urban fechado após agressões a jovem

Um dos seguranças envolvidos foi detido pela PSP.

Por Henrique Machado | 07:52

A investigação da PSP não perdeu tempo e, horas depois de o CM e a CMTV terem revelado ontem as imagens das brutais agressões a dois clientes do Urban Beach, em Lisboa, um dos seguranças envolvidos foi detido e a discoteca encerrada por ordem da própria Polícia, já na madrugada de hoje, pouco depois das 03h00.

Os agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP reuniram as provas necessárias - tendo ouvido nomeadamente as vítimas, ainda ontem - e avançaram para o Urban Beach já com mandados de detenção, tendo localizado e prendido logo um dos seguranças agressores por ofensas graves à integridade física. Será presente ao juiz para aplicação de medidas de coação, enquanto outros são ainda procurados pela PSP.

Quanto à discoteca, que já foi palco de várias situações de violência ao longo dos anos, estava a funcionar quando os agentes à civil lá chegaram mas foi imediatamente encerrada como medida de Polícia, apurou o CM. A investigação vai continuar.



"Espancaram-me e deram-me uma facada"

Um dos jovens agredidos esta quarta-feira à porta da discoteca Urban Beach, em Lisboa, falou em exclusivo à CMTV e revelou todos os pormenores do ataque de que foi vítima às mãos de seguranças do estabelecimento.



"Não consegui reagir. Espancaram-me e deram-me uma facada", revelou Magnuncio Brandão, acrescentando que levou "um soco na boca" e uma "facada no pé". "Um segurança deu-me logo um soco. Quando me estava a tentar levantar outro deu-me uma cabeçada", acrescentou.

Uma segunda vítima também falou com a CMTV. "Começaram logo para a agressão. Senti peso na cabeça e desmaiei". "Fui lá para ajudar o meu colega que tinha caído", revelou André Reis.



O Ministério Público já confirmou ter aberto um inquérito para investigar este caso.