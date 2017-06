19 militares acusados por mortes nos Comandos

O que achou desta notícia?







A procuradora Cândida Vilar já acusou 19 militares, entre sargentos (instrutores), um enfermeiro, um médico e altas patentes responsáveis pelo curso de Comandos, por crimes graves relacionados com as mortes de Hugo Abreu e Dylan Silva, numa prova em Alcochete a 4 de setembro do ano passado.Ao que oapurou, vão todos responder por crimes como abuso de poder e ofensas à integridade fisíca agravadas.No entanto, o despacho de acusação ainda não foi junto ao processo por falha administrativa dos serviços do DIAP de Lisboa.