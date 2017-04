Idosa encontrada morta na casa onde vivia com o filho

Em atualização



A GNR e a Policia Judiciária estão no local.Em atualização

O corpo de uma idosa foi encontrado em decomposição dentro de casa onde morava com o filho, esta segunda-feira, em Almargem do Bispo.Os vizinhos dizem que a vítima terá sido professora e terá 80 anos. A mulher esteve hospitalizada durante um mês e voltou para casa com o filho.Os moradores afirmam àque é o filho quem terá de explicar o que aconteceu. Chegaram a perguntar ao filho pela mãe ao que o homem respondeu que estaria a dormir.