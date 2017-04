Mil estudantes portugueses expulsos de hotel em Espanha

Fonte da Direção Nacional da PSP confirmou ao CM os incidentes em Espanha.



Metade dos estudantes foram expulsos da unidade hoteleira na sexta-feira, os restantes tiveram ordem de saída este sábado. Vão regressar a Portugal na próximas horas.



Cerca de mil estudantes portugueses que participavam em viagens de finalistas do Secundário à estância turística de Benalmádena, no Sul de Espanha, foram expulsos do hótel onde estavam alojados.A situação terá a ver com comportamentos desordeiros e desacatos relacionados com o consumo de álcool.Ao que oapurou, muitos destes jovens já estão a ser encaminhados de autocarro para Portugal.