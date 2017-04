Morreu Liliane, a vítima de Pedro Dias que estava internada

A jovem foi baleada com um tiro na zona do pescoço. Sofreu ainda um traumatismo craneoencefálico grave. O marido, Luís Pinto, foi morto por Pedro Dias no dia 11 de outubro, quando o homem que fugia à GNR abordou o carro das vítimas para continuar a fuga.

CM apurou que, apesar de ter sido atingida com um tiro, Liliane envolveu-se numa luta com Pedro Dias. Os ferimentos que apresentava davam a entender que houve um confronto físico com o atirador. Depois de matar o marido, Luís Pinto, o homicida de Aguiar da Beira estava decidido a pôr termo à vida de Liliane. E por isso, usando a coronha da arma, desferiu várias pancadas na cabeça da jovem de 26 anos deixando-a a esvaída em sangue.



Liliane viajava com o marido Luís Pinto em direcção a Coimbra, para uma consulta de fertilidade. Foram interceptados por Pedro Dias na Estrada Nacional 229.





