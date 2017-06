PSP baleado a tiro de caçadeira no Montijo

Um agente da PSP foi atingido esta sexta-feira por um tiro de caçadeira disparado de um prédio no Bairro do Esteval, no Montijo. O homem, de 26 anos, foi atingido na cara, ombro e peito.Na altura do disparo o agente estava com outros elementos da polícia, nomeadamente da investigação criminal. Acabou por ser a própria vítima a contactar o INEM para pedir ajuda.O agente, que estava de folga, foi transportado pelo INEM para o hospital do Barreiro, e o seu estado de saúde não é grave. O homem tentava encontrar os autores de um furto de um motociclo quando foi disparado um tiro de caçadeira de um prédio e o atingiu, adiantou a polícia.