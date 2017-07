Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rapariga de 20 anos morre atropelada pelo namorado

Homem estaria a realizar uma manobra de marcha atrás. Acidente aconteceu em Amarante.

21:58

Uma rapariga de 20 anos morreu na noite desta sexta-feira depois de ser atropelada pelo namorado, na localidade de Real, em Amarante. O homem estaria a realizar uma manobra de marcha com uma carrinha ligeira de mercadorias.



Segundo os vizinhos da vítima o jovem iniciou de imediato manobras de reanimação à namorada enquanto a tia desta chamava as autoridades e as equipas de socorro.



A ambulância dos bombeiros de Vila Meã estão no local a fazer o levantamento do corpo da jovem.



O acidente aconteceu por volta das 19h00. A GNR está no local a investigar.