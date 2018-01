Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Tiroteio em escola na Nazaré faz um ferido grave

Desentendimento entre familiares de um aluno da escola estará na origem do incidente.

10:58

A Escola Amadeu Gaudêncio, na Nazaré, foi encerrada esta segunda-feira devido a um tiroteio que terá causado um ferido grave. Os disparos, que foram confirmados por fonte da PSP ao CM, contrariam uma outra informação revelada à Agência Lusa pelo Comando de Operações Distritais (CDOS) de Leiria segundo a qual se trataria de uma agressão com arma branca.



A mesma fonte policial revelou que a arma utilizada na rixa foi apreendida. O autor dos disparos, um homem de 40 anos, foi detido.



Na origem dos desacatos estará um desentendimento entre familiares de um aluno do estabelecimento de ensino. Uma das crianças que terá presenciado o momento em que a rixa aconteceu explicou ao CM que a vítima dos disparos será o avô de um menino que frequenta a escola, e o autor dos mesmos o pai da criança. "O pai de um amigo meu deu um tiro ao avô dele. Ele tinha uma ordem para não ver o filho mas queria ver o filho. Trouxe uma pistola e ouvi dizer que também trouxe uma faca", revelou Tomás.



O desentendimento ocorreu às 10h22, "no pátio da escola", onde se encontravam os alunos, alguns dos quais ficaram "em estado de choque", mas "nenhum sofreu ferimentos", explicou à agência Lusa o Comandante Distrital do CDOS de Leiria, Sérgio Gomes.



A vítima foi transportada para o Hospital de Alcobaça. A Lusa confirmou com o vereador da Educação da Câmara da Nazaré que "a escola foi encerrada".



No local estão os Bombeiros da Nazaré e a PSP.