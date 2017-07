Marcelo recebeu Altice, Prisa, Media Capital e grupo Impresa

Chefe de Estado encontrou-se também com Francisco Pinto Balsemão e Francisco Pedro Balsemão.

Por Lusa | 17:55

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, recebeu esta sexta-feira de manhã uma delegação das empresas Altice, Prisa e Media Capital, e ao início da tarde o presidente e o presidente executivo do grupo Impresa.



Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu hoje ao final da manhã uma delegação da Altice, Prisa e Media Capital", e "recebeu também ao início da tarde os drs. Francisco Pinto Balsemão e Francisco Pedro Balsemão".



A Altice, grupo que comprou há dois anos a PT Portugal, anunciou esta sexta-feira que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital, dona da TVI, entre outros meios, numa operação que a empresa espanhola avalia em 440 milhões de euros.



A ERC tem de se pronunciar sobre a operação quando for contactada pela Autoridade da Concorrência (AdC), antes desta última dar o seu parecer sobre o negócio. O parecer do regulador dos media é vinculativo.