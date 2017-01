Aluna de mérito era muito querida em Vila Real de Santo António

O acidente ainda está a ser investigado, mas suspeita-se de que o despiste terá tido origem no piso escorregadio da estrada. A jovem morreu no local.



Com o aniversário para a semana, quando iria fazer 23 anos, Maria Valentim Domingos era muito querida na terra. "A mãe dela foi minha educadora de infância e também conheço o pai e o irmão, que tem apenas 15 anos. A situação está a custar-lhes muito", revelou outro dos amigos.O acidente ainda está a ser investigado, mas suspeita-se de que o despiste terá tido origem no piso escorregadio da estrada. A jovem morreu no local.

"Era uma aluna de honras na escola. Quando tirava um 19, fazia um novo exame para tirar um 20". A afirmação ao CM é de um dos amigos de longa data de Maria Valentim Domingos, de 22 anos, natural de Vila Real de Santo António, que esta terça-feira de manhã perdeu a vida na sequência de um despiste do automóvel que conduzia na avenida Marginal na zona da Parede, entre Cascais e Lisboa.A jovem estava atualmente a frequentar um mestrado em Direito e Gestão na capital, onde residia desde que tinha ido para lá estudar no Ensino Superior. Mas nem por isso é esquecida na terra que a viu crescer."Hoje é, para a nossa comunidade escolar, um dia triste", escreveu, ontem, nas redes sociais oficiais, o Agrupamento de Escolas de Vila Real de Santo António, onde a jovem estudou. "Queremos lembrar a Maria, aluna de mérito; a Maria, aluna colaboradora e participativa; a Maria, jovem alegre e dinâmica que tinha para com a escola uma atitude de respeito e responsabilidade".