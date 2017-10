Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de ambulâncias paradas em todo o País

Listagens consultadas pelo CM mostram que esta noite, no Porto, não havia qualquer ambulância operacional.

Por Tânia Laranjo | 01:30

No Porto e em Lisboa, há dezenas de ambulâncias paradas, por não haver tripulantes (técnicos de emergência pré-hospitalar) que assegurem o serviço. O CM teve acesso às escalas que dão conta, por exemplo, que esta madrugada, no Porto, não houve qualquer ambulância do INEM a trabalhar. Também Guimarães, Matosinhos e Espinho tiveram ambulâncias inoperacionais.



A situação em Lisboa é igualmente caótica e coloca o INEM à beira da rutura. Há vários horários de ambulâncias que foram mesmo encerrados. Setúbal tem também muitas dificuldades para preencher os turnos, enquanto no Algarve apenas pontualmente as ambulâncias estão inoperacionais.



A Norte, Braga e Guimarães são os concelhos que revelam maiores problemas, enquanto por exemplo a ambulância de Rio Tinto, no distrito do Porto, esteve parada 26 dos 31 dias de agosto.



O tempo de espera no atendimento também aumentou. Dizem os manuais que deve ser de sete segundos - entre a chamada e o atendimento - mas em agosto houve dias que entre o primeiro toque e alguém atender do outro lado da linha, no 112, passaram 120 segundos. O resultado é o socorro tornar-se mais lento, chegando a haver tempos de espera no socorro superiores a meia hora.



Em caso de emergência, a situação só é colmatada pelas ambulâncias dos bombeiros e pelas VMER (viaturas Médicas de Emergência e Reanimação), que estão nos hospitais. Essas, têm sempre um médico e um enfermeiro e são sempre asseguradas pelas unidades de saúde. Não há casos de inoperacionalidade.



A razão para este anormal número de ambulâncias paradas tem que ver com a saída de vários técnicos de emergência pré-hospitalar para as coordenações. Outros foram transferidos para outros serviços do INEM, enquanto muitos recusam fazer horas extras.



Contatado pelo CM, o INEM confirmou que havia ambulâncias no Porto inoperacionais, mas desmentiu que a situação se repetisse em Lisboa. Falam em falta de meios.



Hospitais asseguram o seu próprio serviço de ambulâncias com equipas médicas

As Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) são tripuladas por um médico e um enfermeiro e a maioria estão adstritas aos hospitais. Essas estão sempre operacionais e as equipas médicas pertencem aos quadros das unidades de saúde e não do INEM.



Também são obrigados a prestar este serviço, embora seja feito fora do horário da unidade de saúde. Há um despacho que obriga a que as ambulâncias dos hospitais estejam sempre operacionais.



Centenas de chamadas não atendidas

Largas centenas de chamadas por dia não são atendidas pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), tutelado por Luís Meira, havendo um dia em que ficaram por atender mais de 1400 telefonemas, alertou o PSD em março deste ano, na Comissão Parlamentar de Saúde.



O deputado Miguel Santos disse que o sistema de ‘call-back,’ que permite voltar a ligar a uma chamada perdida, não está a recuperar nem um terço das chamadas não atendidas.



Na comissão parlamentar foram pedidos "esclarecimentos sobre a situação atualmente existente no INEM" e a Comissão de Trabalhadores e o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar deu conta da carência de meios humanos.



O coordenador do colégio da competência em emergência médica confirmou que existem chamadas que não são atendidas.