Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ameaça a mulher após separação

Homem e dois cúmplices vão começar a ser julgados.

Por João Nuno Pepino | 08:41

Durante mais de dois anos, uma bancária de Abrantes foi perseguida, ameaçada e humilhada publicamente por um ex-companheiro e dois cúmplices, que lhe exigiram 70 mil euros para a deixar em paz. O terror da mulher começou em outubro de 2013, quando terminou o relacionamento de cinco anos com um comerciante do Entroncamento, de 62 anos.



O homem passou a perseguir a vítima em casa, no banco e junto à escola dos filhos, e ameaçava-a por telefone e por mensagens. Já em 2014, o arguido contratou dois cúmplices, de 48 e 50 anos, para convencer a mulher e um familiar de que um gang de brasileiros estaria em Abrantes para a molestar física e sexualmente, caso não acedessem ao pagamento de 15 mil euros.



Assustadas e ameaçadas pelos dois homens, as vítimas acabaram por entregar a quantia, em cinco ocasiões diferentes, sempre em cafés e locais públicos de Abrantes e junto ao rio Tejo, em Constância. A mulher ficou sem 10 mil euros e o familiar sem 5 mil.



A mulher viu-se então obrigada a mudar-se de Abrantes para Torres Novas, mas o ex-companheiro descobriu e continuou a aparecer na sua casa e no banco, onde provocava escândalos para a envergonhar. Em algumas destas situações foi chamada a PSP.



Os três homens vão começar a ser julgados no Tribunal de Santarém, acusados de dois crimes de extorsão. Um deles já está a ser julgado num outro processo com crimes iguais, no Entroncamento e Torres Novas. O ex-companheiro da vítima - que alega que ela lhe devia os 70 mil euros - está ainda acusado de coação.