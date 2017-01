Amigos de infância morrem em colisão

"Eles queriam despedir-se dos amigos antes de viajarem nos próximos dias", contou um amigo. Em São Roque, Oliveira de Azeméis, amigos e familiares juntaram-se para apoiar os pais de Ricardo Ferreira.



Nas operações de socorro estiveram envolvidos os Bombeiros de Fajões e o INEM.



Os dois jovens emigrantes, trabalhadores da construção civil, foram buscar Andreia Moreira para jantar. Dirigiam-se, na altura do violento acidente, para um bar."Eles queriam despedir-se dos amigos antes de viajarem nos próximos dias", contou um amigo. Em São Roque, Oliveira de Azeméis, amigos e familiares juntaram-se para apoiar os pais de Ricardo Ferreira.Nas operações de socorro estiveram envolvidos os Bombeiros de Fajões e o INEM.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Estava previsto ser uma noite de diversão antes de Ricardo Ferreira e Bruno Santos regressarem à Suíça, país onde se encontravam emigrados, mas a violenta colisão do potente Ford RS Cosworth contra um camião foi fatal para os dois amigos de infância, de 28 e 32 anos.Os dois homens foram projetados e morreram no local. Andreia Moreira, de 25 anos, que seguia no lugar do pendura, sofreu ferimentos graves. Era a única que usava cinto de segurança.O fatídico acidente ocorreu às 00h05 de ontem, na EN227, que liga São João da Madeira a Vale de Cambra, numa zona de 50 km/hora. O pequeno carro, edição limitada e com 300 cavalos de potência, embateu num pesado que saía da metalúrgica Ferpinta, em Carregosa, Oliveira de Azeméis, e voou cerca de 30 metros até colidir com um camião que estava parado no parque da empresa. "Ouvi um estrondo e quando saí do camião vi este cenário trágico. Fiquei logo em pânico", explicou aoLuís Costa, motorista do pesado que estava estacionado.