Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Animais abandonados em Braga vão ter ambulância de emergência

Dezasseis bombeiros vão receber formação para atuar em casos de acidentes com animais.

Por Patrícia Lima Leitão | 08:18

Até ao início do próximo ano, entra em funcionamento uma ambulância de emergência exclusiva para animais abandonados, em Braga. A viatura irá atuar em situações de animais feridos e acidentados. O veículo, que será utilizado pelos Bombeiros Sapadores, já chegou ao Centro de Recolha Oficial de Animais (CROA), mas o equipamento do interior está ainda em fase de orçamentação.



"Os animais errantes eram até agora recolhidos e encaminhados para o centro responsável, mas a verdade é que este centro não funciona 24 sobre 24 horas e muitas vezes deparava-se com o problema de excesso de lotação", contou fonte da autarquia, que decidiu adquirir o veículo e apostar numa solução mais viável de proteção e dignificação animal. Para tal, será disponibilizada aos bombeiros uma formação, na qual aprenderão a atuar em situações em que os animais abandonados sofram algum tipo de acidente, como queimaduras, atropelamentos ou afogamentos.



O município vai ainda tentar criar protocolos com os dois hospitais veterinários da cidade, já que estão abertos 24 horas por dia e poderão albergar os animais em situações de socorro e resgate. "Se houver alguma emergência, os Sapadores deslocam-se ao local no veículo destinado para o efeito e transportam o animal em questão para um dos hospitais", disse a mesma fonte. O movimento Braga Para Todos, que lançou uma petição pública a solicitar a inclusão de políticas de proteção animal em Braga, vê agora concretizado um dos seus pedidos, agradecendo ao atual vereador Altino Bessa e ao presidente da câmara Ricardo Rio.