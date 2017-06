Apartamento era base para venda de droga

O que achou desta notícia?







Um apartamento no bairro do Fundo de Fomento da Habitação, conhecido como bairro dos Índios, em Olhão, era o centro nevrálgico para a distribuição de droga na cidade. Segundo o Ministério Público, a ‘Casa da Cristina’ era usada para receber, preparar e vender heroína e cocaína a vários consumidores.A droga era transportada de Espanha pelo alegado cabecilha da rede, Nélson Lopes, conhecido por ‘Makako’, que está a ser julgado, juntamente com mais oito arguidos, no Tribunal de Faro, por tráfico de estupefacientes, entre outros crimes.Segundo o Ministério Público, era neste local que o produto estupefaciente era preparado, acondicionado e doseado para posterior venda. Na sessão de julgamento de ontem, várias testemunhas, toxicodependentes, confirmaram que se deslocavam ao local para comprar heroína e cocaína, que pagavam 5 e 10 euros, respetivamente, por cada pacote. A residente, também ela toxicodependente, deixava a habitação ser usada para o negócio a troco de droga.‘Makako’ foi detido na noite de 27 de julho de 2016 numa operação da PSP, na A22, quando regressava de Espanha com cocaína e canábis no carro. Tentou atropelar os agentes e só parou após disparos da PSP.