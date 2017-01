Assaltantes partem braço a farmacêutica

As funcionárias da farmácia Correia foram forçadas a abrir as caixas registadoras. Terá sido num destes momentos que um dos assaltantes agarrou o braço de uma das empregadas com força extrema. Segundo a própria relatou depois à PSP, o ladrão torceu-lhe o membro superior para lá dos limites. Perante os gritos de dor da mulher, os dois, assustados, fugiram sem roubar nada.



A PSP e uma equipa do INEM foram chamados ao local. Foi de imediato diagnosticada uma fratura do braço à funcionária, que foi internada no Hospital Amadora-Sintra. A Polícia Judiciária investiga.



Os dois assaltantes armados entraram de rompante na farmácia Correia, em Queluz, Sintra, quinta-feira à noite. Armados com pistolas, ameaçaram as duas funcionárias de serviço. Ávido por encontrar dinheiro, um dos ladrões torceu o braço a uma das vítimas, fraturando-o.O ataque da dupla armada ocorreu pelas 20h15. Com as caras cobertas por capuzes de blusões, fechados até acima, os assaltantes invadiram a farmácia situada no Largo do Mercado, no centro de Queluz.Segundo fonte policial adiantou ao, suspeita-se de que os dois assaltantes terão estado a vigiar o estabelecimento comercial à espera que todos os clientes saíssem do local. Ambos avançaram apenas quando no interior estavam duas funcionárias.